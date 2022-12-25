青中女籃精英賽闖4強 干潁堯壓哨補籃 驚險絕殺女拔萃

青中昨於女子組8強面對女拔萃，早段領先23：13。惟隨後受犯規問題影響，隊長李詩淇在決勝節初段已犯滿被逐，女拔萃乘勢反撲，藉對方失誤反擊，末段反超35：31。青中主將干潁堯和林卓童在場上一度落淚，但主帥黃琪琪及一眾球迷不斷高呼「球賽未完」、「頂住」、「仲有得打」，她們強忍淚水，干潁堯更接連入球，包括最後壓哨補籃得手，助球隊絕殺女拔萃。

青中眾將完場後激動相擁，干潁堯賽後久久未能平復心情，承認在場上一度自責，但獲教練及觀眾打氣，令她振作並於最後階段把握機會，全場攻入18分，成球隊贏波功臣。代表過港隊出戰U18亞洲賽，干潁堯坦承會對自己要求更高，「有時會給自己很大壓力，所以一贏就像把壓力釋放出來」。

青中晉級後，將會跟林大輝爭入決賽，後者以58：31大勝漢華中學。至於衛冕的協恩中學以69：12大勝基督教香港信義會心誠中學，晉級4強對裘錦秋中學（葵涌）。

可藝晉男子組4強寫校史

為圓夢轉校 梁煒鍵：犧牲好大

男子組方面，可藝以45：33擊敗裘錦秋，闖4強後硬撼英華書院，後者在「朱家軍」內訌戰以51：37挫北角協同中學。可藝眾將賽後難掩興奮，梁煒鍵激動落淚，又擁抱教練梁民熊連番道謝，他透露自己為打精英賽，今年從Band 1的馬錦明慈善基金馬可賓紀念中學，轉校到Band 3的可藝後終圓夢，「真的犧牲好大，父母從不支持我打波，覺得打籃球不能當飯食，讀書更重要，但年輕人要追夢，他們也沒辦法」。

至於喇沙書院於另一場4強將硬撼聖若瑟書院，前者昨以42：24擊敗德信中學，後者則以60：31大勝趙聿修紀念中學。