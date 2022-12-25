足壇快遞：比利女兒貼擁抱照勉父親

傑志撼理文爭入銀牌決賽

香港高級組銀牌今起一連兩日在旺角大球場上演4強，今午3時先由傑志硬撼理文，兩軍10月底曾在港超賽場交鋒，當時理文主場2：1力挫「藍鳥」，令對方吞下今季本地賽首敗。

雲尼亞里再掌卡利亞里

意乙卡利亞里昨晨宣布任命71歲意籍名帥雲尼亞里為新任教練，相隔31年後回巢這支位於撒丁島的球隊。雲尼亞里在1988至1991年領軍期間，帶領該隊從意丙一路升上意甲。而去季從意甲降班的卡利亞里，目前在意乙18戰得22分，排名第14。

亞協推球會賽3級制

亞洲足協上周五公布，旗下球會賽事將於2024/25年球季再度變革，將效法歐洲足協把亞洲賽分為3級，頂級賽事將由東、西亞各12支球會組成，並分開兩組以聯賽模式進行分組賽，各組前8名方可晉級16強。第2級別及第3級別則會有32隊及20隊參與。此外，亞洲足協亦落實從2024/25年球季起，亞洲賽將由2023/24球季的「5+1」外援制度，改為不設外援註冊上限。