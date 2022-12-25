逾21萬網民聯署促重賽 世盃決賽主球證反駁誤判

法國戰至互射12碼階段不敵阿根廷，未能成為史上第3支衛冕世界盃的球隊。賽後爭議聲不絕於耳，除了有不少球迷認為阿根廷翼鋒迪馬利亞博得12碼令美斯先開紀錄的一球屬誤判，法國《隊報》更有評論指阿根廷於加時由美斯射入奠勝的一球，有阿根廷後備兵在皮球未過白界前便衝入場違例，入球應判無效。而網上平台MesOpinions亦有人發起要求FIFA重賽的聯署，至今已逾21萬人響應。

不過，執法這場決賽的主球證馬辛尼克昨首開腔回應，強調相關判決均有VAR團隊協助確認，不存任何偏見。他更向記者展示一張相片，顯示法國後備球員同樣曾在基利安麥巴比入球前一刻衝了入場，但當刻認為皆沒影響球賽進行，因此以相同標準處理，判入球有效。

2018世盃冠軍成員馬度迪掛靴

另外，效力美職球會邁阿密國際的35歲中場馬度迪昨宣布掛靴，這名上屆法國隊奪世盃的功臣之一，在社交網分享自己當年捧世界盃的照片，表示已經完成夢想，準備好翻開人生新一頁。