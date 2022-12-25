黃澤林力戰惜敗華雲卡 決勝盤錯失決勝分 稱面對強手獲益良多

黃澤林前晚於首圈不敵英國一哥諾利後，昨在維園網球場轉戰名次賽面對37歲瑞士名將華雲卡。首盤藉對方表現慢熱下，首局即打破發球局先拔頭籌，及後他保持穩定發揮，在領前局數5：3時，一球頂住對手兩邊進攻，再走到網前救球，得到機會後扣殺得手，贏盡掌聲，並張開雙臂跑向場邊慶祝才取毛巾抹汗。他這局雖未能再破發，但之後一局輕鬆保發而先贏一盤6：4。華雲卡次盤甫開局便找回手感，一口氣連贏3局，其後雙方都未為對方發球局帶來麻煩。表演賽性質下，華雲卡亦在盤點（set point）時做手勢要球迷喝彩，終以一盤6：3扳平。

決勝分食詐糊 笑言「不應打失」

在搶10分獲勝的決勝盤，黃澤林不乏放短波等招數直接得分，一度領先9：7，賽點（match point）在手下，一次上網扣殺打出界未能取勝，加上關鍵時刻華雲卡展示老將的穩定性，最終Coleman戰至刁時以11：13僅負，以第6名完成今屆賽事。

賽後黃澤林笑言自己一次決勝的扣殺機會「不應該打失」，又透露在領先9：7後的1分，原本以為打入界得分取勝慶祝而「食詐糊」，皆因未能聽到司線員喊出界，「我覺得我贏咗，但哎呀，原來出界。這一下其實仲傷，因為你以為自己贏了，放鬆了但又要再重拾比賽」。

黃澤林又盛讚華雲卡即使在決勝盤也打得像第1分，未受壓力影響發揮，加上近日看到幾名獲邀來港參賽的世界級球手，在場內場外俱一絲不苟的態度，最值得自己學習，他說：「他們專業好多，每一件事都做得很足，平時比賽的對手都沒有這麽仔細。在他們身上獲益良多，令我了解到自己怎樣才能達到他們的水平。」

獲華雲卡讚打出個人風格

華雲卡則稱讚黃澤林在比賽中嘗試打出自己的風格，前景不俗。他現時世界排名滑落至百名以外，坦言在傷患下經歷艱難一年，但美國公開賽後狀態及成績已有復蘇迹象。