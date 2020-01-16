曼城挫紅軍闖8強 高普斥缺VAR 迪布尼兩助攻奠勝 哥迪奧拿讚心中有火堪稱傳奇

曼城此役有6名出席完今屆世界盃的球員擔正，分別是守將尼敦阿基、拿樸迪、文路爾艾簡治、中場根度簡、洛迪卡斯簡迪和奇雲迪布尼，利物浦則由前鋒穆罕默德沙拿、達雲紐尼斯及法比奧卡華奴掛帥，並有堤亞高艾簡達拿坐鎮中場。曼城先後於10和47分鐘，藉艾寧夏蘭特及馬列斯建功兩度領前，卻均在入球1分鐘後，被利物浦的卡華奴及沙拿兩度扳平，惟迪布尼在58分鐘傳中予阿基頂入奠勝球，助曼城險勝3：2完場，亦取得各項賽事近6次交鋒首捷。

夏蘭特拔頭籌 高普質疑越位

哥迪奧拿說：「由於世盃關係，兩軍已長時間無戰事，但大家演出的水平和張力仍不可思議。面對利物浦總是艱難的，他們力足摧毀你。」哥帥又稱讚迪布尼道：「他心中有一團火。他效力曼城已踏入第8季，是多麼的出色，絕對是傳奇。」但高普認為夏蘭特今季第24次建功的一球是越位在先，並說：「VAR已存在，球證也已習慣使用，為何不用它？」英聯盃需至4強賽才開始起用VAR。

曼城的8強對手是佔主場之利的修咸頓，而曼聯則抽好籤，會在主場迎戰英甲球隊查爾頓。另外兩場分別為諾定咸森林對狼隊及紐卡素對李斯特城。8強將在下月9日展開。此外，英超亦將隨之復賽，現排第6的利物浦下輪賽事是在下周一的「拆禮物日」作客阿士東維拉，暫少榜首阿仙奴5分排次席的曼城則於下周三作客列斯聯。

加雲菲臘斯缺陣 哥帥稱缺態

另外，英格蘭隊中場加雲菲臘斯此仗未有列入曼城大軍內，哥帥解釋道：「他狀態欠佳，未達可以練習和比賽的水平。」菲臘斯今夏由列斯聯加盟曼城後，曾因肩膀手術困擾兩個月，而世盃前也只曾比賽54分鐘，卻仍被召入世盃「三獅」大軍，在分組賽對威爾斯和塞內加爾隊共披甲40分鐘。

83歲三獅世盃功臣佐治高漢離世

此外，以副隊長身分助英軍奪得1966年世盃冠軍的右閘佐治高漢昨逝世，享年83歲。他曾代表英格蘭出賽37次並無入球，13年職業賽生涯只曾效力富咸。