張振興無緣衛冕 精英賽小組出局 主帥勉麾下拋開壓力 餘下賽季捲土重來

張振興昨以25：31不敵聖若瑟書院，於次階段男子X組意外出局。學界賽因疫情停辦兩年，張振興主帥馮逸朗直言麾下欠缺磨練，又把師兄的成就看得太重，「其實每代球員都不同，他們給自己太多枷鎖，好想衛冕、傳承師兄榮耀，這無形壓力會影響發揮」。張振興和聖若瑟在個半月內3次交手，連同早前的港島區D1學界小組賽和決賽，3次皆吞敗。馮逸朗盼球員放下壓力，從失敗中成長，在餘下賽季捲土重來。

同樣由馮逸朗領軍的匯基書院（大坑東），則於女子X組以38：35反勝英華女學校，以首名殺入8強，將鬥W組次名的裘錦秋中學（葵涌）。

德信中學隊史首闖8強

至於德信中學在男子Z組的翻版沙西區決賽，以50：33力克博愛醫院陳楷紀念中學，校史首闖8強，今與喇沙書院爭入4強。中華基督教青年會中學則於女子Z組的生死戰，以52：23大勝浸信會永隆中學，晉8強將鬥拔萃女書院。

東方簽3將 克國冠軍成員來投

另外，香港東方昨宣布3名新援加盟，包括由永倫來投的控衛徐遠征，以及兩名洋將麥洛連和基拔，其中在香港出生、擁有加拿大及克羅地亞籍的基拔，近年效力多支歐洲球隊，並曾助克國球隊薛邦拿奪得聯賽冠軍。