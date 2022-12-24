主場博盡飲恨 黃澤林贏掌聲 首圈負諾利嘆入局緊張 今戰名次賽遇華雲卡

香港政府日前撤銷表列處所人容量人數限制，挑戰賽首日賽事幾乎坐無虛設，亦有不少球迷以聖誕打扮入場觀賽。壓軸出戰的黃澤林自2019年台維斯盃後，再於主場出擊，首局與諾利鬥得激烈，兩次發球雙錯誤下幾乎遭破發，但這名港將力挽狂瀾，戰至「刁時」先拔頭籌；他在第3局保持耐性，在底線對打多板後上網搶攻，保住發球局後領先2：1。

相隔3年主場亮相 球迷力撐

不過，黃澤林在第5局發球表現欠佳，並遭諾利打破發球局，該名英籍一哥更在連贏4局下，一舉反超5：2。背水一戰的黃澤林展現搏盡精神，先破對方發球局，再多次正手重板得分戰至「刁時」，追近局數4：5，惟諾利隨後成功保發Coleman先輸4：6。

球迷在短休時不斷高呼「Let's go Coleman」，又大玩人浪為黃澤林打氣。他次盤首局落後下力追，以Ace球保住發球局，但隨後連失3局，當中第3局曾三度出現非受壓失誤。黃澤林沉着應戰，在第7局更開出3記Ace球，追近3：4，惟他及後多次失機，再輸一盤3：6，以直落兩盤吞敗。

首碰世界前15好手 認獲益匪淺

諾利賽後對黃澤林讚不絕口，相信對方世界排名會一直提升，又笑言Coleman和其名字Cameron發音相似，故當作球迷為自己打氣。黃澤林則感謝球迷支持，盼為支持者打出一場好波，「這場比賽不易打，好榮幸有機會跟世界最頂尖的球手切磋和學習」，他又向諾利說：「希望來年有機會在真正的巡迴賽跟你交手，在大滿貫更好。」而Coleman又直言踏入維園時感到緊張，開賽初段失準，後來拾回節奏才漸入佳境。對於首與世界排名頭15的球手作賽，黃澤林坦承獲益匪淺，「我心態是搏盡，希望捱得愈耐愈好。我有機會同佢拉鋸，但他的水準和我有好大距離」。

吳易昺挫華雲卡 喜見球迷入場

頭場方面，23歲中國隊球手吳易昺以直落兩盤6：2、6：3擊敗37歲瑞士名將華雲卡。他賽後大讚賽事氣氛極好，又指自己很久沒看到這麼多球迷，「因疫情關係，我多在國外打比賽，這就像回復疫情前的情况」。去年在美網殺入第3圈的吳易昺，現時世界排名116位，籍貫杭州的他，直言以來年9月的杭州亞運為目標。

黃澤林今將轉戰名次賽，與華雲卡爭奪第5名，而晉級的吳易昺將於4強頭場面對波蘭籍好手侯卡錫，而諾利則在次仗惡鬥美籍名將費利斯。