張瑋桓獲澳網外卡 生涯首戰大滿貫

受疫情影響，張瑋桓兩年未有比賽機會，世界排名一度跌至第545位。不過，這名26歲港將在去10月離港四出參賽，其間贏過7項雙打錦標，近月在美加地區的ITF60女單賽事也打入4強，世界排名升至新高第214位，獲澳網女單資格賽席位。

把握機會汲取經驗 冀港人打氣

張瑋桓昨與王康怡、黃澤林及侯卡錫出席網總活動與本地青訓球手交流，她隨後接受傳媒訪問，透露自己將於下周三離港赴澳，備戰生涯首項大滿貫，「我會先到坎培拉打一個ITF60的賽事，打大滿貫一直是我的目標，好開心今年取得資格，但我不會給自己太大壓力，主要以汲取經驗為主」，她盼世界排名來年升至頭160，爭取出戰四大滿貫，同時為延至9月的杭州亞運奪更高種子排名。

黃澤林今年1月在澳網青年組賽事獲不少港人支持，張瑋桓盼在澳港人得知其參賽消息後入場打氣，「人在外地比賽，有香港人支持會特別開心」。黃澤林則笑言剛得悉張瑋桓出戰澳網資格賽的消息，也對方感到高興，「身邊有港將出戰大滿貫，令我倍添動力，目標更明確」。