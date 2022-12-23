黃澤林遇諾利冀聽打氣聲 香港國際挑戰賽維園揭幕 華雲卡打頭陣

繼2002年的香港沙龍職業網球公開賽後，香港相隔20年再次邀得世界頂尖男將到訪獻技。今次共有6名球手參賽，以單打淘汰制決出冠軍，瑞士籍3項大滿貫得主華雲卡將於今晚6時15分率先登場，在首圈鬥事對中國隊的吳易昺；港將黃澤林之後會壓軸登場，挑戰英籍球手諾利爭晉級。至於世界排名第9的美籍球手費利斯，以及第10的波蘭籍球手侯卡錫，將以種子球手身分直入4強。

黃澤林偕侯卡錫對練獲益良多

黃澤林昨跟侯卡錫對練後，直言從對方身上獲益匪淺，「雖然對打看似簡單，但每球都不容易接，他的落點準、基本功好，是世界最好的球手之一」。這次有3名世界排名頭20的球手訪港，黃澤林在首圈鬥諾利，若能晉級會跟費利斯碰頭，他直言不管對手是誰，都會搏盡打好每一球。年滿18歲的黃澤林已轉戰成年組賽事，他現時世界排名列597位，他表示滿意進度，「我逐漸適應成年組的節奏，期待可打得好，提升排名」。

維園網球場的觀眾席可容納3700人，由於政府日前撤銷表列處所的容量人數限制，故賽事有機會滿座。黃澤林自2019年台維斯盃後，再有機會在香港作賽，他也急不及待於主場獻技，「我會盡力作賽，希望不會令球迷失望。當氣氛更好，球迷叫得愈大聲，我就會打得愈好」。

與家人提前過冬 黃澤林盼盡地主之誼

黃澤林近年在西班牙拿度學院訓練，亦要南征北討參加比賽，他今次難得回港，亦要把握機會跟親友見面，「我昨（前）晚已跟家人『做冬』，這是首次聖誕節在維園比賽，家人也較少機會入場看我打球」，他又希望盡地主之誼，帶一班外籍球手遊覽香港，「侯卡錫問我推薦景點，我想帶他食點心」。