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2022年12月23日星期五
美斯勢續約PSG一年 擬主場展大力神盃 賽會憂法國公憤拒絕
麥巴比火速返PSG報到 世盃決賽半場勉隊友奮戰
世盃封王返阿根廷3日 羅美路遭熱刺催歸隊
拉舒福特艾歷臣建功 曼聯英聯盃晉身8強 C朗料簽艾納斯沙特7年 年薪16億
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足壇快遞：艾斯高解約離西維爾
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張瑋桓獲澳網外卡 生涯首戰大滿貫
半場失91分 勇士慘負籃網
蘇慧音專注養傷迎亞運 鄭俊樑續練舊板種增信心
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【明報專訊】（請看附圖）
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