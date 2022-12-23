維埃里神志清醒 政界體壇打氣

《米蘭體育報》報道，維埃里目前仍在倫敦一間醫院接受治療，其家人日前曾趕赴當地探望，但已返回意大利。報道稱維埃里清醒但感到疲倦，並在病房內收看電視，其間致電好友冀對方探望。消息人士稱維埃里冀與病魔的「終極一戰」永不到來，但知道自己遲早會再上戰場，因此未有因再度入院影響心情。

彼得斯古：不知能否克服難關

意大利政界及體壇均向這名球壇名將打氣，總理梅洛尼讚揚對方無論在場內或場外都是冠軍，令意大利人自豪。去年在東京奧運勇奪男子100米跑金牌的積及斯，則稱雖與維埃里素未謀面，但被對方的勇氣感動，希望能與對方擁抱打氣。球員生涯曾與維埃里在祖雲達斯合作的葡萄牙隊名宿保羅蘇沙，則讚揚這名昔日戰友獨一無二，「世界需要你證明快樂有多重要」。維埃里的車路士前隊友、現任克魯日主帥的羅馬尼亞名將彼得斯古，昨出席記者會則稱「不知道他能否克服這個難關」。

另外，博洛尼亞昨晚友賽維羅納前設默哀儀式，悼念上周離世的53歲前帥米赫洛域。曾執教維羅納的克羅地亞籍教練祖歷，則據報有望接手德甲球會禾夫斯堡，接替上任後戰績欠佳的主帥尼高高華。