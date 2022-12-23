維埃里神志清醒 政界體壇打氣

【明報專訊】據意大利傳媒報道，周二證實因胰臟癌惡化而再度入院的58歲名將維埃里目前神志清醒，並曾致電好友冀對方探望。包括意大利總理梅洛尼及東奧百米飛人馬素積及斯等均為維埃里打氣，冀對方早日康復。
《米蘭體育報》報道，維埃里目前仍在倫敦一間醫院接受治療，其家人日前曾趕赴當地探望，但已返回意大利。報道稱維埃里清醒但感到疲倦，並在病房內收看電視，其間致電好友冀對方探望。消息人士稱維埃里冀與病魔的「終極一戰」永不到來，但知道自己遲早會再上戰場，因此未有因再度入院影響心情。
彼得斯古：不知能否克服難關
意大利政界及體壇均向這名球壇名將打氣，總理梅洛尼讚揚對方無論在場內或場外都是冠軍，令意大利人自豪。去年在東京奧運勇奪男子100米跑金牌的積及斯，則稱雖與維埃里素未謀面，但被對方的勇氣感動，希望能與對方擁抱打氣。球員生涯曾與維埃里在祖雲達斯合作的葡萄牙隊名宿保羅蘇沙，則讚揚這名昔日戰友獨一無二，「世界需要你證明快樂有多重要」。維埃里的車路士前隊友、現任克魯日主帥的羅馬尼亞名將彼得斯古，昨出席記者會則稱「不知道他能否克服這個難關」。
另外，博洛尼亞昨晚友賽維羅納前設默哀儀式，悼念上周離世的53歲前帥米赫洛域。曾執教維羅納的克羅地亞籍教練祖歷，則據報有望接手德甲球會禾夫斯堡，接替上任後戰績欠佳的主帥尼高高華。