麥巴比火速返PSG報到 世盃決賽半場勉隊友奮戰

友賽無緣上陣 主帥讚世盃出眾

麥巴比隨大軍返抵法國僅兩日，周三已重返PSG訓練基地。會方其後在社交網上載其歸隊片段，可見他在健身房進行恢復訓練，但未於昨晨以3：1擊敗法乙球隊奎維利魯昂的友賽中上陣。

教練加迪亞提及這名新科世盃金靴時說道：「很高興看見他回來，他在世盃之旅表現出眾。這亦是他向外界發出的強烈信號，顯示他即使經歷世盃飲恨的挫折，仍火速歸隊訓練，準備接下來的賽事。」

至於法國電視一台（TF1）日前發布的紀錄片中，則流出法國隊於世盃決賽半場的更衣室片段。「高盧雄雞」當時以0：2落後予阿根廷隊，不過麥巴比未有因此氣餒，更站起來跟全隊喊話，提醒隊友要為祖國榮譽而戰，「這是世界盃決賽，一生中最重要的比賽。我們不能表現得更糟。一起回到戰場，再努力一點，即使落後兩球，我們還是可以逆轉！」結果麥巴比亦言出必行，於下半場及加時連中三元，但法國隊最終戰至互射12碼飲恨。