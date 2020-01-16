美斯勢續約PSG一年 擬主場展大力神盃 賽會憂法國公憤拒絕

美斯現與PSG的合約將於明夏屆滿，外界對其去留推測連綿不斷，潛在去向包括回巢舊會巴塞隆拿，甚至是衣錦還鄉加盟阿甲的紐維爾舊生。然而法國《巴黎人報》周三報道，這名7屆金球獎得主早於12月初已跟PSG達成協議，同意留隊多一季。PSG並沒回應相關報道，會長艾基拉菲月初則曾表示，美斯在巴黎過得很愉快，更透露將於世盃後與對方洽談續約。

美斯達成世盃冠軍夢，贏得來自全球各地的球壇人物及球迷祝福，但法國人民幾可肯定不在其中。法國Al-Ain新聞網揭露，美斯曾向PSG高層詢問，希望在主場出賽時，於巴黎王子公園球場展示世盃冠軍獎盃，與球迷分享喜悅。艾基拉菲等球會高層認為，基於美斯非凡的球員生涯，即使身處手下敗將法國境內，此舉也能得到外界認同。不過，法甲賽會據報對此持相反觀點，憂慮場內氣氛因而變僵，終拒絕有關申請。

阿根廷現紋身熱潮 美斯人像首選

阿根廷國內連日沉醉於祖國封王的歡樂氛圍之中，除了首都布宜諾斯艾利斯日前萬人空巷，夾道歡迎凱旋的大軍成員，當地更出現紋身熱潮，把三登世界之巔的事迹刻骨銘心，把國家英雄美斯的人像紋在身上。當地紋身師Sebastian Paz向路透社說：「早在決賽前已有不少人預約，希望添上阿根廷球員的紋身，豈料翌日店外還出現人龍排隊。」

擬發行美斯頭像1000阿根廷披索

此外，阿根廷中央銀行為慶祝國家隊繼1978及86年後再次奪冠，正計劃在新發行的1000阿根廷披索（約44港元）鈔票上，印上美斯頭像。有外國網民更率先製作「惡搞版」美斯鈔票改圖，跟網友先睹為快。