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2022年12月22日星期四
曼城復賽首擊即撼紅軍 夏蘭特養精蓄銳 偕歸隊世盃兵迎敵
狼隊闖8強 新帥盧柏迪古響頭炮
阿根廷勝利巡遊險象環生 600萬人蜂擁街頭 眾將改直升機飛赴終點
摩洛哥祝捷 將帥齊獲王室授勳
傑志證斟前國腳級鋒將 港足料明年3月赴南亞友賽
體壇快訊：漢華精英賽力克青中
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【明報專訊】（請看附圖）
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