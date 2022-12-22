傑志證斟前國腳級鋒將 港足料明年3月赴南亞友賽

賀歲盃續停辦 銀牌決賽或改年初一上演

伍健透露，整個傑志中心耗資約1.5億元，當中一半由賽馬會資助，而第二期工程費用為3000多萬元。其中新建的醫務中心及膳房將開放予公眾使用，他盼為球隊以至港隊提供更多支援，以及培育新血。

另外，效力了傑志兩年的前西甲兵巴爾拿本月初約滿離隊，被問到未與對方續約的原因時，伍健直言這名33歲西班牙籍防守中場身價太高，球隊希望把資源用作簽入鋒線球員，故未留用。他又透露傑志的目標為亞冠盃，現正從全球尋覓新兵，「球隊已開出從未開過的高薪合約，但最終未能成事，現有一個目標是前國腳級球員」。

一同出席開幕禮的足總行政總裁譚秋朗，則透露下月農曆新年續停辦賀歲盃，但銀牌決賽將安排於大年初一或初二上演。港足相隔逾半世紀再闖亞洲盃決賽周，足總今年9月曾邀緬甸隊訪港友賽，並吸引1.2萬球迷到大球場觀賽。譚秋朗透露：「港隊明年3月會作客南亞國家，6月則希望在港主場作賽，應會邀請馬來西亞隊，以及一支西亞球隊」。他又表示，將出戰亞洲盃的港足，實力仍有待加強，目前正跟主帥安達臣商討部署，「會從多方面研究，包括如何提升球員水平等」。

譚秋朗又指，足總正研究舉辦更多球賽及活動，包括正透過中間人向日本球隊探口風，亦有機會邀請歐洲球隊訪港。