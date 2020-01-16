阿根廷勝利巡遊險象環生 600萬人蜂擁街頭 眾將改直升機飛赴終點

法新社報道，當地時間周二下午時分，布宜諾斯艾利斯市中心有多達約600萬人迎接阿根廷大軍乘坐開篷巴士舉行的日間勝利巡遊，由於人數太多，整個過程長達5小時，其間更險象環生，除了有人擅自駕走路旁的警車外，亦有人爬上燈柱及樓頂慶祝，更有人在橋上欲跳落剛好經過的開篷巴士上，有人成功「達陣」，亦有人失足跌落人群，場面混亂。其後當局決定派出直升機接載包括美斯在內一眾阿根廷球員，以低飛形式完成整個巡遊，到達目的地阿根廷足總總部。

美斯帖文讚好數創IG新高

此外，美斯在帶領阿根廷奪得世界盃，賽後在個人社交網instagram上載的慶祝相片及感言，更創下該社交平台史上最多讚好數的帖文，至今已逾6900萬個讚，而他捧着世界盃睡覺及在飛機上返國的照片，亦一躍成為史上第3及5多讚好數帖文。根據官方數據，目前史上十大讚好數帖文中，美斯佔了一半，而其多年勁敵基斯坦奴朗拿度（C朗）則佔據3個，可見二人在世界的影響力。