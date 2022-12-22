曼城復賽首擊即撼紅軍 夏蘭特養精蓄銳 偕歸隊世盃兵迎敵

曼城vs.利物浦 有線601/661台 明晨04：00直播

過去五屆英聯盃四度奪冠的曼城，上季於16強戰至互射12碼不敵韋斯咸出局，今季於此階段惡鬥另一英超勁旅利物浦，料主帥哥迪奧拿將派出多名於世界盃較早階段出局的球員披甲，包括西班牙國腳後衛拿樸迪及中場洛迪卡斯簡迪、德國中場根度簡，以及英格蘭翼鋒基亞利殊等。

夏蘭特貼操練照證就緒

因挪威隊無緣世盃而休息了逾1個月的射手艾寧夏蘭特是役料掛帥，「餓波」良久的他早前幫英國電視台為英超復賽拍宣傳片，大嘆戰友們離開多時令他感到寂寞，昨更在社交網上載自己的操練相片，留言指「差不多是時候了」，力證自己準備就緒。如今「師兄弟們」陸續歸位，今仗面對料有前鋒達雲紐尼斯及羅拔圖法明奴領銜的「紅軍」，料大戰可期。

愛將美斯圓世盃夢 哥帥：評價不變

賽前哥迪奧拿回應昔日愛將美斯圓夢奪世盃，直言：「他毫無疑問是歷來最佳球員之一，這是難以想像的成就，但即使他沒拿世盃，亦不會改變我對他的評價。」談及他上月續約「藍月」至2025年，他則強調未來希望繼續幫助球隊發展，不只是放眼爭奪首座歐聯錦標。

至於衛冕的利物浦，正選門將艾利臣比加戰畢世盃雖已歸隊，惟是役料仍由陣中本土盃賽「專家」門將基利靴把守最後一關，他賽前亦坦言為復賽期待已久，「這對我來說無疑是漫長的停頓，己隊早前在迪拜的集訓感覺很好，感覺狀態應不成問題」。