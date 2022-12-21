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2022年12月21日星期三
阿根廷凱旋 百萬國民率土同慶 全國放假一天 足總趕製三星戰衣
賓施馬告別國際賽 「故事已走到盡頭」
法軍返巴黎謝球迷 麥巴比「木面」 體育部長否認強迫
克羅地亞返國祝捷 莫迪歷獲勸延長休假
曼聯英聯盃鬥般尼 世盃眾將勢返戰線
夏蘭特拍電視台宣傳片 獨駕剷草機顯笑匠本色
劉慕裳亞洲賽摘銀 決賽憾負一姐大野暉 連續12項國際賽奪牌
維埃里傳病情惡化 家人急赴英陪伴
李拿特膺拓荒者隊史得分王
體壇快訊：張雨霏嘆肘傷礙戰世界賽
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【明報專訊】（請看附圖）
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