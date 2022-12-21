法軍返巴黎謝球迷 麥巴比「木面」 體育部長否認強迫

法國足總會長Noel Le Graet曾稱，球員為決賽落敗感失落，回國後「只想盡快回家」，但大軍最終仍有出席歡迎儀式，於地標巴黎協和廣場的露台向約5萬名球迷揮手致謝。麥巴比全程嚴肅，隊長洛里斯等向球迷拍手時亦笑容僵硬，中場基沙文和前鋒基奧特則較為歡悅。

法媒指法國隊在總統馬克龍多次邀約下，才答應面向球迷接受祝賀。Oudea-Castera稱：「當中不存在指令或妥協，大家共同作這決定，球迷都會記得這歡樂時刻。」洛里斯則表示：「這是答謝大家的機會，經歷痛楚後，亦可在此找到安慰。」

法軍未能衛冕後，月底約滿的主帥迪甘斯去向亦受關注，其經理人昨否認對方有意競選會長一職，取代因性騷擾醜聞面臨下台的Le Graet。法國《隊報》稱迪甘斯希望執教「高盧雄雞」到後年的歐洲國家盃，甚至不排除續約至2026年世界盃後。

宴客雙將曹亞文尼高文遇歧視

另外，在決賽互射12碼宴客的曹亞文尼及京士利高文，賽後據報受網上言論種族歧視，高文所屬球會拜仁慕尼黑譴責相關留言。