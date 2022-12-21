賓施馬告別國際賽 「故事已走到盡頭」

35歲生日「官宣」 傳內部不和

賓施馬在球隊於世盃敗陣奪亞後不足24小時，在個人社交網宣布告別國際賽生涯：「我付出了努力，又犯過了錯誤得過教訓，讓我能成為今天的自己，我也為此感到驕傲！我已寫下了我的故事，而我們的故事已走到盡頭。」

法國於今屆卡塔爾世界盃雖受傷兵潮困擾，仍一路殺入決賽，但最終激戰120分鐘下，再以互射12碼不敵阿根廷，未能成為史上第3支衛冕的國家隊。而35歲的賓施馬今年當勇，更首奪年度金球獎，惟他在世盃開鑼前夕操練時受傷，其後更決定退隊。

雖然他日前傷癒並已隨所屬球會皇家馬德里復出踢友賽，但仍未被法軍剔出名單下，於決賽前曾獲法國總統馬克龍邀請歸隊，但他卻直言「我沒興趣！」令外界懷疑他與法軍內部有不和。而且據法國RMC電視台昨日報道，賓施馬曾拒法軍隊醫的要求進一步檢查傷勢，讓傳聞揮之不去。

外界料他形容的錯誤，正是2015年時他涉利用性愛影片，勒索當時另一法國隊主力華布拿，及後罪成，被判緩刑1年及罰款，令他被法國足總踢出國家隊長達6年，至去年才獲重召。