阿根廷凱旋 百萬國民率土同慶 全國放假一天 足總趕製三星戰衣

阿根廷隊周日在世界盃決賽以互射12碼挫衛冕之師法國隊，繼1978和86年後，第3次在世盃登頂，大軍之後在卡塔爾國慶日作勝利巡遊，其後乘專機返國，而阿根廷政府則在同日緊急宣布，除了銀行與聯邦公共收入管理局營業至當地中午12時正外，其餘民營企業翌日依照國定假日規定放假。

美斯等5將巴士巡遊險碰電纜

據報阿根廷隊抵埗國內的Ezeiza機場，其間已有數以千計的球迷，在當地時間周二破曉時分湧到機場以示支持，而當時美斯率先手持大力神盃落機，教練史卡朗尼則在其身旁，一起接受支持者歡呼。大軍及後於機場附近的阿根廷足總協會中心逗留一晚，至周二早上，乘坐開篷巴士到布宜諾斯艾利斯市中心的方尖碑，與多達200萬名祝捷同慶。惟其間發生小插曲，坐在巴士後方較高處的美斯和迪馬利亞等5名球員，頭部差點碰到懸垂的電纜，幸各人反應快及時「縮頭」，逃過樂極生悲。

25歲學生Kerdocas說：「大家都不用上班，我們將通宵留在這裏。」一名55歲的幼稚園教練戴亞斯則說：「我來到這兒，因為我對阿根廷充滿感情。我愛美斯和整支國家隊。」41歲擁躉Merina更說：「如果今次無法取得美斯的簽名，我會跑到羅沙里奧，他的家鄉Funes，看看能否遂願。」65歲的Grunfeld則表示：「我記得1986年的奪標，但這次勝​​利更激情。」

事實是美斯與已故的馬拉當拿誰較佳續有爭論，兩人各曾一次奪得世盃和世青盃，但美斯去年曾稱霸美洲國家盃，以及在2008年奪得奧運金牌，「老馬」卻在後二者交白卷，故此外界有聲音認為，美斯目前的成就已超越前輩。此外，巴西里約熱內盧州體育總署已向美斯發出邀請，盼他能將自己的足印能留在馬拉簡拿球場，若最終成事，他便是第8個在該個被稱為巴西足球聖殿留名的非巴西籍球員。

里約邀美斯聖殿留足印

大軍未定見總統與否

阿根廷隊暫時未確定會否與阿根廷總統費爾南德斯會面，球隊曾稱不希望奪得世盃冠軍的喜悅被政治化，而政府亦多次表明，尊重教練與球員的想法。