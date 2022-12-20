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2022年12月20日星期二
美斯盼續享受足球 拒急流勇退 史卡朗尼籲戰下屆世盃 比利：馬拉當拿為奪冠高興
揶揄麥巴比稱默哀 馬天尼斯被批欠尊重
迪甘斯稱失利全體責任 麥巴比：會回來
柏高球評：阿根廷稱霸有賴法國傷病潮 迪甘斯上寶貴一課前景勝對手
阿根廷勝利巡遊 萬人空巷賀奪盃 擁躉爭最佳位置爬燈柱 信美斯成就超馬拉當拿
採訪手記：世盃曲終人散 期待亞洲盃重來
卡塔爾現場：中東世盃之旅落幕 足球譜共同語言分享喜悅
回顧激盪時刻
港花劍女團戰青年世界盃 決賽負美國摘銀
體壇快訊：劉慕裳今亞洲賽煞科衝金
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【明報專訊】（請看附圖）
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美斯盼續享受足球 拒急流勇退 史卡朗尼籲戰下屆世盃 比利：馬拉當拿為奪冠高興
揶揄麥巴比稱默哀 馬天尼斯被批欠尊重
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