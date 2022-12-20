阿根廷勝利巡遊 萬人空巷賀奪盃 擁躉爭最佳位置爬燈柱 信美斯成就超馬拉當拿

阿根廷賽後返回住宿前，當晚即在決賽城市路薩爾的大道舉行勝利巡遊，一眾成員坐上寫有冠軍字樣的開篷巴士。適逢卡塔爾國慶日，原定賽後於路薩爾有大型巡遊及放煙花，早已聚集大批市民，阿根廷也舉行勝利巡遊下，吸引數以萬計人群逗留。

球員手機拍攝巡遊社交網直播

親歷美斯封王 球迷讚史上最佳

本報記者現場所見，約當地時間周一凌晨零時，阿根廷隊巴駛入大街，兩旁球迷隨即興奮向隊巴大叫「美斯」及高舉手機拍攝，有球迷為爭取有利位置，甚至爬上燈柱和交通燈。門將達米安馬天尼斯坐在車頭高舉大力神盃，再輪流給隊友向群眾舉盃及揮手，保羅戴巴拿及安素費南迪斯等球員都持手機拍攝巡遊情况，其間還在社交網做直播，美斯坐在隊巴最後方，隊巴約半小時後駛離大街。卡塔爾當地時間昨早7時，這支應屆世盃冠軍已往機場離開卡塔爾，返回阿根廷跟國內球迷慶祝奪冠。

美斯得償所願贏得世盃，看得不少支持阿根廷的決賽觀眾都感動落淚，部分更認為美斯的成就已超越已故球王馬拉當拿。40歲的阿根廷籍球迷Matias稱，上次1986年馬拉當拿為阿根廷奪冠時，當年他只得4歲幾乎沒有印象，因此今次親歷美斯高舉世盃，完場一刻「哭得像是嬰兒」，更大讚美斯是「GOAT」（Greatest of All Time，史上最佳），「美斯贏得世盃後，我覺得他已超越馬拉當拿，現今球壇能奪冠絕不容易」。

本身是科威特女足代表的Reem，在場內披上阿根廷國旗和頸巾，身穿印有馬拉當拿名字球衣，稱冀可帶來好運，「希望他在天之靈保佑球隊」。她也大讚美斯是史上最佳，「我喜歡阿根廷都是因為美斯，相比馬拉當拿，我們這代球迷都傾向支持他，美斯的成就已接近等同馬拉當拿，雖二人來自不同年代，我還是會說美斯是GOAT」。另外兩名阿根廷球迷Juan與Lara則稱，阿根廷兩大球王成就「平起平坐」，因此不會「二選一」。

明報記者余瑋 鄧宗弘卡塔爾直擊