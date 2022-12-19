莫迪歷續戰國際賽 明夏戰歐國聯 世盃摘季「證克羅地亞足球強國」 拒排除戰下屆歐國盃

莫迪歷昨代表克羅地亞第162次上陣後說：「我們為這個世界盃銅牌自豪，亦證明我軍在世界足壇的地位，可以勝利者的姿態離開卡塔爾。球隊將來也有力贏得錦標，世盃、歐國盃或國家聯賽也好。」

這名37歲皇家馬德里中場續稱，其祖國自脫離前南斯拉夫獨立後，小國寡民卻能近七屆世盃1次奪亞和兩獲季軍，證明「我們不是20年才創一次奇蹟的黑馬，而是表現穩定的足球強國」。

「格仔軍」將於明年6月與西班牙、意大利及荷蘭隊爭奪歐國聯，莫迪歷自稱仍可維持高水平表現一段時間，應最少可完成歐國聯才考慮否退出國際賽，又或之後逐步評估參加2024歐國盃決賽周的可能性。

摩洛哥主帥冀再戰世盃爭佳績

信非洲球隊未來15至20年內稱霸

摩洛哥則以隊史最佳的殿軍作結，主帥歷拉古說：「己隊已證明能與世上頂級的國家隊爭一日之長短。我們的目標是將盡力爭取再出席世盃，以及繼續交出成績，但也明白下屆會因被寄予厚望而壓力大增。」他又強調球隊已為整個非洲留下無價的遺產，「我肯定將有一支非洲球隊在未來15至20年內稱雄世盃」。

47歲的他又指出：「我曾告訴麾下若要將自己的名字寫入隊史，就得在非洲國家盃封王。我們必須成為這大洲的王者。」摩軍在過去33屆非洲盃中，只曾在1976年摘冠，而下屆非洲盃將在2024年1月舉行。