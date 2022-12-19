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2022年12月19日星期一
美斯終圓夢 阿根廷三奪世盃 最後探戈梅開二度 峰迴路轉互射12碼挫法國
全球藍白擁躉聚首集氣 齊撐美斯寫生涯新章
鄭兆聰成決賽座上客 相隔16年現場見證世界冠軍
馬克龍賽前偕妻海濱散步 舉勝利手勢
商場千人睇波 餐飲界嘆世盃生意遜上屆15%
決賽適逢國慶日 卡塔爾舉國歡騰 慶典遷就世盃移師路薩爾 飛機匯演巡遊人流如鯽
莫迪歷續戰國際賽 明夏戰歐國聯 世盃摘季「證克羅地亞足球強國」 拒排除戰下屆歐國盃
修夫基續掌三獅至2024歐國盃
奇連士文：世盃證中鋒具戰術價值
米赫洛域今出殯 球壇各界聚首道別
灰熊敗走雷霆七連勝斷纜 摩蘭特疑批球證被逐掀爭議
何詩蓓世界賽200自摘金 未破短池世績美中不足 領港隊1金1銀收官
謝俊賢破5000米港績 快舊紀錄逾13秒
體壇快訊：王沛林林琪豐奪亞運資格
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【明報專訊】（請看附圖）
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美斯終圓夢 阿根廷三奪世盃 最後探戈梅開二度 峰迴路轉互射12碼挫法國
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