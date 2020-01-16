何詩蓓世界賽200自摘金 未破短池世績美中不足 領港隊1金1銀收官

何詩蓓早前在女子100米自由泳掛銀，她昨轉戰200米自由泳，在最後一組初賽登場，一直保持均速領先下，以1分53.39秒觸池，總成績排第2晉級，100自銅牌得主、荷蘭隊泳手史甸貝根則排首名。

決賽第5線出擊的她，雖然起步稍慢，首次觸池僅排第4，但在完成頭50米後已重奪領先位置，並一路領放，最終游出1分51.65秒首名觸池，以0.59秒優勢力壓加拿大隊的史密芙奪冠。

何詩蓓曾表示，在今屆賽事以衝擊個人最佳成績為目標，這次成績跟她保持的200米自由泳世界紀錄1分50.31秒仍有一段距離，她也坦承可惜：「這是我最喜歡的項目，我渴望衛冕，也希望成績更快。不過，勝利就是勝利。」

港隊今屆十創新猷

總結一連6日的賽事，港隊除了何詩蓓贏得1金1銀，其餘泳手亦有出色表現，合共創造10項新香港紀錄。當中何甄陶在男子50米自由泳初賽游出新港績20.99秒殺入複賽，終獲第9；隊友關鵬（200米背泳）、Adam Chillingworth（200米蛙泳）、伍棹然（100米背泳）亦打破香港紀錄。

一班男飛魚在5項男子接力連破港績，當中包括4×100米四式接力、4×50米四式接力、4×200米自由泳接力、4×50米自由泳接力、4×100米自由泳接力，而歐鎧淳、吳欣鍵、施幸余及何甄陶也合力打破4×50男女子混合四式接力香港紀錄。

美國女隊澳洲男隊四式接力破世績

此外，由名將莉莉京治領銜的美國女子接力隊，昨於4×100米四式接力以3分44.35秒封后兼破世界紀錄；澳洲男子接力隊則於同一項目以3分18.98秒奪金，同樣創下新世績。