美C戰無緣上演 球壇新舊世代更迭

兩代球王交鋒迎最佳舞台

不論是好是壞，時代的巨輪總不會停下步伐，身為90後的筆者，正是伴隨着美斯及C朗這代球王一起成長的一輩。來到今屆世盃，已篤定最後一次參賽的美斯，能再次踏上圓夢的最後舞台，帶領阿根廷再次挑戰36年前由上一輩球王馬拉當拿捧起的大力神盃，這絕不比任何漫畫情節遜色，只差在結局怎樣書寫。

年輕人是社會的未來，麥巴比正是世界球壇需要的頂級人才，上一屆猶如橫空出世的霸氣，來到今天已是「麥總」級數的新球王。由他領銜法國挑戰隊史新高峰的同時，亦是與上一代球王美斯正面交鋒的最佳舞台。

防守勢成關鍵 臨場變化成分野

球賽既似棋局亦如戲劇，賽前教練針對性的部署，場上每行一步棋都有預判的算計在內，相信面對比「車」更有威力的美斯及麥巴比，兩軍在防守上如何能有效牽制二人在進攻上的威脅，避免被「將死」，勢必成為今仗勝負分野的關鍵。

不過，球員在場上的變化亦非「飛象不能過河」般限死，正如阿根廷小將祖利安艾華利斯的精準走位建奇功、法國隊史神射手基奧特的銅頭怪腳，總有你意想不到的戲劇情節元素在內。估誰勝誰負的同時，何不買包花生看好戲？

文：TD