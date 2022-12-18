柏高球評：阿根廷變陣選擇多 迪馬利亞復出勢成殺着

法國部署大同小異 基沙文角色攸關

法國自從首仗開賽幾分鐘即被迫換左閘後，一路走來的攻守部署大同小異，即使四強戰有兩名正選因病倦勤，差異也純屬個人能力層面，整體踢法依舊不變。由是此役負責變化的決定權，就落在阿根廷一方。早前八強推測英格蘭用五人防線凍結麥巴比（結果估錯），同一階段卻見阿根廷改遣三中堅剋制荷蘭，如今照辦煮碗鬥法國肯定可以考慮，派一個中場盯死基沙文，邊路仍然夠人防範麥巴比。

然而借鑑摩洛哥及英軍之不敵高盧雄雞，五後衛甚或保守的四後衛未必上算，反而應該針對麥巴比不協防，全力進襲法國左後防。尤其這個罩門區域剛好屬於美斯的基本活動地帶，假如轉陣為四三三，跟他默契絕佳的迪馬利亞披甲司職慣常右翼，加上右閘助攻或箭頭艾華利斯亦移往右側製造人數優勢，足叫法國守將疲於奔命。

改踢四四二利安素費南迪斯發揮

另一選擇為保持四四二。雖然以此對付中場搓傳不及克羅地亞的法國，也許有點浪費，但勝在雙防中的配置除讓安素費南迪斯稍為推前參與組織，更預防他於逼搶中容易被引離太遠的隱憂。單看史卡朗尼怎替「白藍軍」捉好呢盤棋，已夠期待了。

文：蘇柏高