法國爭衛冕 誓破宿命寫新章 麥巴比領銜盼溫舊夢 衝擊球王美譽

法國隊雖在賽前備受傷兵問題困擾，中場尼高路簡迪、保羅普巴、翼衛費蘭文迪等因傷落選，亦有翼鋒尼干古、中堅派斯奴甘佩比和射手賓施馬退隊，但這支衛冕之師卻在不被看好的情况下過關斬將，先在D組首名出線淘汰賽，再先後於淘汰賽擊敗波蘭、英格蘭和摩洛哥隊殺入決賽。

並列射手榜首 追趕球王比利成就

年僅23歲的麥巴比，今屆賽事射入5球，並交出兩次助攻，與阿根廷星將美斯並列神射手榜首，是「高盧雄雞」闖決賽的功臣。若他今日領軍再度登頂，更是繼「球王」比利在1962年以21歲之齡助巴西隊衛冕後，在世界盃蟬聯冠軍的最年輕球員。

美斯和基斯坦奴朗拿度（C朗）近年稱霸球壇，但法國門將洛里斯大讚隊友麥巴比與兩人有力一拼，而且麥巴比在球會和國家隊合共上陣362場攻入250球，遠超同齡的「美C」。這名法軍隊長說：「很難看到基利安（麥巴比）的成就可去到哪兒，因他有能力打破一切紀錄。」

法國和阿根廷上屆世界盃16強曾相遇，當時正由麥巴比梅開二度，領軍以4：3勝出，最終一路過關並贏得冠軍。這名法籍射手表示，4年前的世界盃改變自己的人生，「贏得世盃冠軍並非終點，這只是某些瘋狂章節的開始，我想在足球史上寫下自己的名字」。

話雖如此，披上法國隊戰衣的麥巴比，亦放下個人榮譽，將國家隊利益放首位，他坦承贏得世盃是唯一目標，「我在這裏不是為了贏得金球獎，我是為了幫助國家隊，贏世盃是我的夢想」。

3將染MERS病毒 中後場人腳不整添憂

法國在近7屆世界盃4次殺入決賽，距衛冕只差一步，惟陣前迎來壞消息，眾將持續受中東呼吸綜合症（MERS）肆虐影響，一對中堅華拉尼及伊巴希美干拿迪成為最新感染者，需單獨操練，連賽前記者會等環節亦嚴陣以待。

法國在4強對摩洛哥時，已有守將烏柏美卡奴、中場拉比奧特及翼鋒京士利高文出現發燒及腹痛等病徵缺陣，其中前兩者已返大軍操練。報道指華拉尼、干拿迪等需守社交距離措施，包括在睡房自我隔離，如決賽前未及病癒，球隊第4中堅人選——威廉沙列巴或需臨危受命。左後衛迪奧靴南迪斯及中場曹亞文尼亦因傷需單獨訓練，法軍中後場陣容幾近天殘地缺，嚴重影響備戰。

英國《電訊報》就指華拉尼及干拿迪的所屬球會曼聯及利物浦，均憂慮球員狀態不足而勉強上陣，會影響之後回歸球會賽的表現。為避免病毒擴散，法軍據報要求下榻的酒店及訓練基地工作人員佩戴口罩，球隊在室內活動時亦然。

另外，上月因傷離開法國隊大軍的賓施馬，至今仍無任何舉動顯示他會赴卡塔爾候命。至於另一名開鑼前夕退隊的法軍翼鋒尼干古，昨落實將於明夏正式由RB萊比錫轉投英超勁旅車路士。