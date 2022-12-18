法國爭衛冕 誓破宿命寫新章 麥巴比領銜盼溫舊夢 衝擊球王美譽

【明報專訊】世界盃今晚11時迎來終極一戰，法國隊於決賽硬撼阿根廷隊，爭取成為60年來首支衛冕世界盃冠軍的隊伍，在球壇開創新時代。當家球星基利安麥巴比4年前一鳴驚人，領銜「高盧雄雞」相隔20年再登世界之巔。如今他與本屆無緣參賽的挪威國腳艾寧夏蘭特已是新一代球王的代名詞，這一晚面對在球會巴黎聖日耳門份屬隊友的上一代球王美斯，不只是大力神盃之爭，更是世代之爭。
法國隊雖在賽前備受傷兵問題困擾，中場尼高路簡迪、保羅普巴、翼衛費蘭文迪等因傷落選，亦有翼鋒尼干古、中堅派斯奴甘佩比和射手賓施馬退隊，但這支衛冕之師卻在不被看好的情况下過關斬將，先在D組首名出線淘汰賽，再先後於淘汰賽擊敗波蘭、英格蘭和摩洛哥隊殺入決賽。
並列射手榜首 追趕球王比利成就
年僅23歲的麥巴比，今屆賽事射入5球，並交出兩次助攻，與阿根廷星將美斯並列神射手榜首，是「高盧雄雞」闖決賽的功臣。若他今日領軍再度登頂，更是繼「球王」比利在1962年以21歲之齡助巴西隊衛冕後，在世界盃蟬聯冠軍的最年輕球員。
美斯和基斯坦奴朗拿度（C朗）近年稱霸球壇，但法國門將洛里斯大讚隊友麥巴比與兩人有力一拼，而且麥巴比在球會和國家隊合共上陣362場攻入250球，遠超同齡的「美C」。這名法軍隊長說：「很難看到基利安（麥巴比）的成就可去到哪兒，因他有能力打破一切紀錄。」
法國和阿根廷上屆世界盃16強曾相遇，當時正由麥巴比梅開二度，領軍以4：3勝出，最終一路過關並贏得冠軍。這名法籍射手表示，4年前的世界盃改變自己的人生，「贏得世盃冠軍並非終點，這只是某些瘋狂章節的開始，我想在足球史上寫下自己的名字」。
話雖如此，披上法國隊戰衣的麥巴比，亦放下個人榮譽，將國家隊利益放首位，他坦承贏得世盃是唯一目標，「我在這裏不是為了贏得金球獎，我是為了幫助國家隊，贏世盃是我的夢想」。
3將染MERS病毒 中後場人腳不整添憂
法國在近7屆世界盃4次殺入決賽，距衛冕只差一步，惟陣前迎來壞消息，眾將持續受中東呼吸綜合症（MERS）肆虐影響，一對中堅華拉尼及伊巴希美干拿迪成為最新感染者，需單獨操練，連賽前記者會等環節亦嚴陣以待。
法國在4強對摩洛哥時，已有守將烏柏美卡奴、中場拉比奧特及翼鋒京士利高文出現發燒及腹痛等病徵缺陣，其中前兩者已返大軍操練。報道指華拉尼、干拿迪等需守社交距離措施，包括在睡房自我隔離，如決賽前未及病癒，球隊第4中堅人選——威廉沙列巴或需臨危受命。左後衛迪奧靴南迪斯及中場曹亞文尼亦因傷需單獨訓練，法軍中後場陣容幾近天殘地缺，嚴重影響備戰。
英國《電訊報》就指華拉尼及干拿迪的所屬球會曼聯及利物浦，均憂慮球員狀態不足而勉強上陣，會影響之後回歸球會賽的表現。為避免病毒擴散，法軍據報要求下榻的酒店及訓練基地工作人員佩戴口罩，球隊在室內活動時亦然。
另外，上月因傷離開法國隊大軍的賓施馬，至今仍無任何舉動顯示他會赴卡塔爾候命。至於另一名開鑼前夕退隊的法軍翼鋒尼干古，昨落實將於明夏正式由RB萊比錫轉投英超勁旅車路士。