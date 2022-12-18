美斯尋突破 盼除亞軍廷夢魘 五戰世盃展領袖風範 追趕馬拉當拿成就

2022年卡塔爾世界盃決賽 阿根廷 vs. 法國 VIUTV 99台、now616/618台晚上23：00直播

屈指一算，35歲的美斯已出道十八載。他在西甲巴塞隆拿首五季，基本已包攬所有球會賽事榮譽，諸如本土聯賽、歐聯，以至金球獎、歐洲金靴獎等個人獎項皆數之不盡。然而在阿根廷，他在2014年世界盃以及之後兩屆美洲盃，均於關鍵時刻失準，連續3年大賽決賽加時甚至互射12碼飲恨，令球隊被冠以「亞軍廷」之名，2016年美洲盃後更一度退出國家隊。及至4年前的世盃，阿根廷在分組賽驚險出線，最終16強不敵今日對手法國出局，都被認為是美斯缺乏星級隊友拱照而現形的實例。

名宿讚脫胎換骨 改踢法適時進攻

直至去年，美斯第6次出征美洲盃，才在宿敵巴西國土上，贏得球隊28年來首項錦標。坊間普遍認為這次突破，顯示美斯終能背負阿根廷全國厚望，在壓力下以一己之力扭轉勝負。如非他今屆分組賽次仗對墨西哥隊冷箭開紀錄，或8強對荷蘭隊福至心靈助攻，阿根廷或早已執包袱。對荷蘭的賽後衝突，美斯又挺身而出捍衛隊友，也不介意與敵帥尹戈爾、敵鋒韋格賀斯等口角，過去也相當罕見。在1986年世界盃決賽奠勝的阿根廷名宿貝魯查加就認為，美斯「肩上重擔已放下，現在看到另一個他」。美斯則在4強輕取克羅地亞後稱：「不知道這是否我表現最好的一屆，但能在世界盃最後一場以決賽作結，我已非常高興。」

當然，美斯要在履歷表層面看齊上代球王比利及馬拉當拿，外界有聲音認為仍須一座大力神盃加冕，而達到這目標，整體戰力稍遜法國的阿根廷，便要想方法為美斯揚長避短。相比分組賽，「潘帕斯雄鷹」近仗刻意減少控球，美斯甚至早段幾近不參與球賽。該國名帥普捷天奴、荷蘭隊史神射手尹佩斯等人都覺得，阿根廷或樂見美斯一邊散步，保留體力，一邊尋找對手防守漏洞，適時進攻。另一方面，主帥史卡朗尼賽前演練五後衛陣式，很難不令人聯想到他打算留前鬥後。

沙特主帥「教路」 體能狀態勝對手

至於要防守美斯，分組賽曾領軍擊敗阿根廷，創下世盃史上最大冷門的沙特阿拉伯教練連拿迪表示，法軍「需要去壓逼迪保羅，因他減輕了美斯很多工作，當中運作的機制需很仔細研究」。阿根廷該仗落敗後求變，祖利安艾華利斯、安素費南迪斯與阿歷斯麥亞里士打漸受重用，反愈踢愈有。提到阿根廷這樣用人，連拿迪認為無非是透過其他球員的跑動，縮少迪保羅的防守區域，拉近他與美斯的距離，方便轉守為攻。

若要戰至加時，阿根廷相信亦會是有利的一方，皆因他們早一日完成準決賽，且上仗對手克羅地亞下半場反撲乏力，對比面對摩洛哥猛攻的法軍，體能狀態理應較佳。兩名邊衛拿侯爾摩連拿及馬高斯阿古拿更是停賽復出，養精蓄銳。2014年決賽未能上陣的迪馬利亞，今仗亦趕及傷癒候命，且看這名美斯朋友隊要員會否建奇功。