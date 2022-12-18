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2022年12月18日星期日
美斯尋突破 盼除亞軍廷夢魘 五戰世盃展領袖風範 追趕馬拉當拿成就
法國爭衛冕 誓破宿命寫新章 麥巴比領銜盼溫舊夢 衝擊球王美譽
陪伴愛隊殺入決賽 兩港球迷無憾
兩港人抽中決賽門票 下榻郵輪體驗世盃
柏高球評：阿根廷變陣選擇多 迪馬利亞復出勢成殺着
美C戰無緣上演 球壇新舊世代更迭
樂見祖國辦世盃 青訓教練享其成 結合科技助培育新星 球場基建帶動社會發展
多哈2030再辦亞運 擬用24年前場館設施齊備
足球學校遍地開花 配套完善吸海外教練育才
學員個案
克羅地亞驅「摩」摘季謝幕 加華迪奧爾柯錫建功 尾段力抗強攻保勝局
世盃快遞：澤連斯基錄像宣揚和平被拒
何詩蓓轉戰200自 短池世界賽爭衛冕
法國劍隊來港集訓 張家朗樂與外隊交流
球壇悼米赫洛域 遺孀盼記憶化星海照夜
世冠盃改制 球員協會批FIFA諮詢不足
艾榮三分球絕殺 籃網捕龍五連勝
體壇快訊：港女欖測試賽反勝哈薩克
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【明報專訊】（請看附圖）
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