足球學校遍地開花 配套完善吸海外教練育才

ICON足校成立3年，英籍教練Sam Lockyer稱，由起初只有30名學員，現已增至接近約200名學員，年齡介乎5至15歲，來自不同國籍，還開始有女子學員，「一開始有些卡塔爾家長不太支持女兒踢波，近年他們改變了心態，更常常來看女兒比賽」。

Sam在卡塔爾工作5年，先後於當地學校及足校任教，他稱相對英國足球從5至6歲就開始訓練，卡塔爾學員一般較遲至10、11歲才起步，惟見證卡塔爾由起初沒太多足校，如今百花齊放，「卡塔爾的小孩初時對足球不太感興趣，但現已變得很着迷，有美斯嘛」。他承認卡塔爾在夏天非常炎熱，一般足校屆時都會改為入夜訓練或放暑假，至8月下旬才重開，但認為卡塔爾勝在多資源及訓練場地質素好，相信經過世界盃後，會吸引更多海外教練來就業，「世界盃也令學生每天都問我有沒有看昨晚的比賽，他們也從比賽知道如果有努力訓練，是有機會成為球場上的英雄」。

學員五湖四海 瑞典教練信世盃後發展不減

另一瑞典籍教練Zeid Yasin來卡塔爾工作一年，他也認為卡塔爾目前青訓配套完善，另一特點是除了出生卡塔爾，還有來自阿拉伯世界、亞洲及歐洲的學員一起受訓，「也是卡塔爾足球發展的優勢」，他相信即使世盃結束後，這個西亞國家的足球發展是不會因熱潮退卻而停步。