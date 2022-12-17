米赫洛域病逝 終年53歲

米赫洛域早於2019年7月證實患上白血病，儘管曾接受骨髓治療和3個周期化療，但他仍續在博洛尼亞執教，卻在3個月前離隊，至昨日因白血病逝世。

米赫洛域於1969年出生，地點是現為克羅地亞城市的武科瓦爾（Vukovar），於Borovo接受青訓，職業賽生涯司職後衛，以左腳重炮射罰球見稱。他於1990年轉會前南斯拉夫的班霸球會貝爾格萊德紅星，之後曾先後為羅馬、森多利亞、拉素和國際米蘭賣力。曾助紅星在1991年歐洲冠軍球會盃（歐聯前身）決賽挫馬賽奪標，同期隊友有沙維斯域、普辛尼基、彭斯夫及祖高域等前南斯拉夫名將。他其後在拉素奪得意甲和歐洲盃賽冠軍盃等共7個錦標，之後亦助國米贏得意甲等4個本土賽冠軍。

他於2006年掛靴，不久便在國米先展開助教生涯，兩年後擔任博洛尼亞主帥，之後曾執教博洛尼亞、卡坦尼亞、費倫天拿、塞爾維亞隊、森多利亞、AC米蘭、拖連奴和士砵亭，最後重返博洛尼亞。

國際賽方面，曾來港獻技的他，為前南斯拉夫上陣63次入10球，其中1992年本可參加歐洲國家盃決賽周，卻因祖國被制裁，改由最後奪冠的丹麥隊頂上。他曾代表前南斯拉夫參加1998年世界盃及2000年歐國盃，分別在16強和8強出局。

米赫洛域的一眾前東家，包括拉素及國際米蘭等，昨均在社交網發文悼念這一代名宿。