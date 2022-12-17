東奧前3月受傷拒留憾 摘銅證實力畢生難忘

空手道在去年首度成為奧運項目，惟2024年巴黎奧運又遭剔除，故去年的東京奧運，或是劉慕裳唯一一次征奧。贏得女子個人形銅牌的她，也直言這是最難忘的經歷，「我準備咗奧運好多年，但我喺奧運前3個月拉傷大脾，之後要做好多恢復，而且團隊好緊張我身體。我由嗰時開始對自己好嚴謹，亦好自律，因為呢個係唯一機會，能唔能夠創造歷史，就係睇嗰一日比賽」。

不過，劉慕裳坦承在不同階段，亦有對自己重要的比賽，就如2012年的全國錦標賽，是其成年組首個冠軍，讓她感到有能力在成年組競爭；同年在斯洛伐克世界大學生運動會贏得銅牌，對她亦意義重大，「雖然比起奧運攞牌，呢面好似唔算得係乜，但其實唔係㗎，我𠵱家都仲係好開心，因為呢個獎牌係我跳出香港同亞洲，喺世界舞台第一面獎牌」。

除了對個人實力的肯定，劉慕裳更高興的是在2017年的K1超聯奧地利站，試過連挫3名日籍選手，同時終結清水希容的87連勝紀錄，最終贏得冠軍，這也證明沒有人是不能被擊敗，最重要的是不要提早言棄，「好開心嗰次可以改變到其他人點諗，點樣去部署比賽策略，對住日本選手會嘗試挑戰」。