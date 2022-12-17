習武修身臻至善 劉慕裳昇華得道 煉就生活態度學懂享受 慶幸興趣變事業豐富閱歷

文：許嘉明

圖：受訪者提供

新冠疫情在2020年席捲全球，各地體壇曾因此停擺，劉慕裳自此被迫放慢腳步，思考空手道對自己的意義，也萌生過「到底練習係為乜」的疑惑。慢慢地，她從過往渴望擊敗對手、贏取獎牌的結果論，變成學懂享受過程，在意一切細節，「以前我太多比賽，都冇咩時間專注練習，不過𠵱家完全調轉。我更加了解自己問題，亦有時間改善。我知道練習會改變比賽結果，所以我會喺練習落多啲工夫」。

習武之人，會視練習空手道為一種修行，劉慕裳指出空手道對自己而言，更似一種生活態度，「我以前都成日去日本訓練，當地嘅師傅都80、90歲，你可唔可以話佢哋習武60、70年都咁有火、咁有熱誠去做呢件事？其實呢種係生活態度，佢哋係追求完善自身，我覺得係一項修煉。」

當空手道由興趣變成事業，或多或少會從中感到壓力，但劉慕裳慶幸熱情未有因此磨蝕，更指能夠從壓力和挫敗中成長，「我從空手道生涯學習管理自己情緒，遇到困難時要點面對，點去挑戰自己」。

棄旅行心態 披道袍負重任

對劉慕裳來說，能以空手道為事業是一件幸運的事，其中一個原因是可以周遊列國比賽，趁機了解當地文化，以及認識來自不同國籍的朋友，豐富自己的閱歷。

不過，她也提到在林大輝中學讀書時的往事，「我啲中學同學曾經話『你就好啦，可以環遊世界』，當時我有講過，如果有一日我搭飛機時，個喼冇擺道袍，咁我嗰次旅程就會好開心同輕鬆，但如果個喼有件道袍，就代表我有責任，我要代表香港出賽，我唔係去玩，講多幾次之後佢哋開始明白」。

為港征戰15年 榮譽添人生色彩

空手道為劉慕裳帶來數之不盡的榮譽，她細數從2007年開始代表港隊參加的比賽，當中經歷高低起跌，去年贏得東京奧運，至今年跨季在11項國際賽奪獎。她感慨表示：「估唔到打空手道，即係我嘅與趣，可以帶畀我咁多榮譽，成個旅程都好精彩、好豐富。我做咗一個決定，令到自己人生更加精彩。」

退役後拒停手 來年爭上世界第一

即使將來有日退役，劉慕裳直言會繼續練習空手道，不會停止渴求進步的心。她語帶堅定地說：「可能因為家庭或其他因素令我退役，但係練空手道嘅心，唔會有一日停低。」這顆力臻完美的心，令劉慕裳闖過一個又一個的難關，她在連續11項國際賽踏上頒獎台後，世界排名在上月更升至第2位，她認為這是盡力打好每一站比賽的證明，累積所得的分數令排名提升，這名港將亦期望來年有所突破，「希望可以爭上排名第一位置」。