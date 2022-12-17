何甄陶短池世界賽破港績 50米自距亞洲紀錄0.04秒

何甄陶在50自初賽游出20.99秒排第5，較去年創下的舊紀錄快0.23秒，準決賽則以21.04秒排第9，距第8名過關的泳手只差0.07秒，未能連續兩年殺入決賽。首名晉級的開曼群島隊20歲新星佐敦曲斯以20.31秒，為史上並列第4快。

Chillingworth在男子200米蛙泳以2分6.46秒排第14，距第8名過關的巴西泳手差2.09秒，但就以0.67秒連續兩月刷新紀錄。他之後與卓銘浩、關鵬及吳欣鍵在男子4×200米自由泳接力雖敬陪末席，但7分21.61秒時間快舊紀錄5.91秒。

昨晚亦有兩項新世界紀錄誕生，加拿大隊女將麥妮爾在50米背泳以25.25秒衛冕，法國隊則在男女混合4×50米自由泳決賽游出1分27.33秒，較美國隊保持4年的舊紀錄快逾半秒。日本隊名將瀨戶大也在200蛙決賽游出2分0.35秒的史上第2快時間封王。