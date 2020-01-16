港超推VAR僅欠器材安排 擬明年5月足總盃決賽試行

趙善銓（Albert）於1990至2005年任香港國際球證，2003年曾執法皇家馬德里訪港友賽。他去年7月應香港足總主席貝鈞奇邀請，於足總換屆後出任裁判委員會主席，首項任務為港超全面推行VAR，最近來到卡塔爾觀戰世盃，與國際足協（FIFA）裁判委員會成員交流取經。

助港舉辦大型足球賽事

趙善銓認為，VAR已成全球趨勢，香港要推行VAR已迫在眉睫，「不但亞洲列強，新加坡將於明年2月聯賽開季啟用，越南和柬埔寨等東盟國家都在計劃中。若香港沒有VAR，當港超球會或港足出外參加亞洲賽，有可能面對球員未能適應有VAR的賽事，同時香港有機會因而未能舉辦大型足球賽，變相失去主場」。

VAR房選址啟德體育園 暫落戶FTC

VAR推行時間表上，趙善銓透露進度已完成超過50%，包括今年5月赴瑞士FIFA總部提交足總計劃書及講解如何執行，緊接將研究購買哪套VAR系統和器材，如了解器材品牌於本地有否售後服務等，加上已開始訓練球證，他稱若進展順利設備到齊，有信心最快明年5月可成事，擬在明年5月20日的足總盃決賽率先啟用。

Albert補充，VAR最低要求是4個鏡頭，日職則如英超般使用多達12個，港超則將跟隨亞洲大多國家做法使用8個，整個VAR開支大部分由FIFA資助。至於「VAR房」位置，Albert透露原考慮設在流動車上，惟FIFA建議集中一處，因此改為將VAR房放在未來數年落成的啟德體育園主球場，視乎體育園施工進度，會先將用兩個貨櫃構成的VAR房暫置在將軍澳足球訓練中心（FTC），「現在以5G網絡傳送影像片段都已相當方便」，足總亦已向FIFA購買越位劃線及播放超級慢鏡的程式。

他補充使用VAR的球場必須有大熒幕，目前港超球隊主場中，深水埗運動場暫未符合要求，需經康文署臨時租用熒幕，但相信問題不大。

明報記者 余瑋 卡塔爾直擊