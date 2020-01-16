港超推VAR僅欠器材安排 擬明年5月足總盃決賽試行

【明報專訊】港超計劃將於2023/24年球季引入視像助理裁判（VAR），香港足球總會裁判委員會主席趙善銓藉世界盃正身在卡塔爾考察交流，他有信心下季港超正式全面推行VAR之餘，若進展順利，最快甚至可在今季尾的足總盃決賽率先起用。
趙善銓（Albert）於1990至2005年任香港國際球證，2003年曾執法皇家馬德里訪港友賽。他去年7月應香港足總主席貝鈞奇邀請，於足總換屆後出任裁判委員會主席，首項任務為港超全面推行VAR，最近來到卡塔爾觀戰世盃，與國際足協（FIFA）裁判委員會成員交流取經。
助港舉辦大型足球賽事
趙善銓認為，VAR已成全球趨勢，香港要推行VAR已迫在眉睫，「不但亞洲列強，新加坡將於明年2月聯賽開季啟用，越南和柬埔寨等東盟國家都在計劃中。若香港沒有VAR，當港超球會或港足出外參加亞洲賽，有可能面對球員未能適應有VAR的賽事，同時香港有機會因而未能舉辦大型足球賽，變相失去主場」。
VAR房選址啟德體育園 暫落戶FTC
VAR推行時間表上，趙善銓透露進度已完成超過50%，包括今年5月赴瑞士FIFA總部提交足總計劃書及講解如何執行，緊接將研究購買哪套VAR系統和器材，如了解器材品牌於本地有否售後服務等，加上已開始訓練球證，他稱若進展順利設備到齊，有信心最快明年5月可成事，擬在明年5月20日的足總盃決賽率先啟用。
Albert補充，VAR最低要求是4個鏡頭，日職則如英超般使用多達12個，港超則將跟隨亞洲大多國家做法使用8個，整個VAR開支大部分由FIFA資助。至於「VAR房」位置，Albert透露原考慮設在流動車上，惟FIFA建議集中一處，因此改為將VAR房放在未來數年落成的啟德體育園主球場，視乎體育園施工進度，會先將用兩個貨櫃構成的VAR房暫置在將軍澳足球訓練中心（FTC），「現在以5G網絡傳送影像片段都已相當方便」，足總亦已向FIFA購買越位劃線及播放超級慢鏡的程式。
他補充使用VAR的球場必須有大熒幕，目前港超球隊主場中，深水埗運動場暫未符合要求，需經康文署臨時租用熒幕，但相信問題不大。