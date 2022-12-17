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2022年12月17日星期六
摩軍克國再逢爭季 分組賽未分高下 莫迪歷演世盃最終戰
廿年前被逐後立志執哨 波蘭球證成決賽判官
歐媒：賓施馬無意赴卡塔爾 傳馬克龍游說征戰
世盃快遞：日本向國腳母會母校發育成金
今日賽程
港超推VAR僅欠器材安排 擬明年5月足總盃決賽試行
艷陽照黃沙 賞醉人美景
何甄陶短池世界賽破港績 50米自距亞洲紀錄0.04秒
習武修身臻至善 劉慕裳昇華得道 煉就生活態度學懂享受 慶幸興趣變事業豐富閱歷
東奧前3月受傷拒留憾 摘銅證實力畢生難忘
劉慕裳明亞洲賽登場 力爭連續12項國際賽登頒獎台
米赫洛域病逝 終年53歲
體壇快訊：傅家俊英格蘭賽32強出局
電視精選
今日賽程
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【明報專訊】（請看附圖）
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摩軍克國再逢爭季 分組賽未分高下 莫迪歷演世盃最終戰
廿年前被逐後立志執哨 波蘭球證成決賽判官
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