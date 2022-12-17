廿年前被逐後立志執哨 波蘭球證成決賽判官

今屆曾為法阿各執法一仗

馬辛尼克於28歲已開始在波蘭頂級聯賽執法，曾為2015年的U21歐國盃決賽、2018年歐超盃鳴笛，今屆曾在法國對丹麥的分組賽，以及阿根廷對澳洲的16強執法，都沒引起大爭議，而法、阿兩軍分途闖入決賽，相信是他獲FIFA球證委員會主席兼名哨哥連拿欽點，成為波蘭史上首名世盃決賽球證的主因。

而他透露，年少時自己是一名球員，20年前只有21歲的他在波蘭第4級聯賽效力時，因一次比賽不滿被球證判紅牌逐離場，與對方爭論時更被說了一句，「如果你有種的話，就去考試，拿起哨子試一下」，結果激發了他當上一名球證。至於其同鄉Pawel Sokolnicki與Tomasz Listkiewicz將會擔任決賽旁證。

另外，摩洛哥足總就4強不敵法國隊一仗，不滿墨西哥籍球證施薩拉莫斯（Cesar Ramos）與視像裁判（VAR）團隊兩度未判罰對方禁區犯規，向FIFA書面投訴。