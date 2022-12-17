摩軍克國再逢爭季 分組賽未分高下 莫迪歷演世盃最終戰

克羅地亞和摩洛哥隊在今屆世界盃賽前被看低一線，卻一起連過幾關勇闖4強，最終分別被阿根廷及法國隊淘汰。克、摩兩軍今次繼分組賽首戰互交白卷後，在季軍戰再次交鋒，也盛傳會是中場莫迪歷的世盃告別戰，摩洛哥教練歷拉古說：「我不知道今次會否是他的最後一戰。他是一個戰士，會爭取一個華麗的世盃告別，這就是我們的憂慮所在。請向他致敬，已37歲卻仍然表現出色。我完全明白他上屆奪得世盃金球獎的原因。」

除了莫迪歷外，同是33歲的比列錫、守將洛夫雲及維達，今屆皆極有可能是世盃最後探戈。惟教練戴歷早前曾稱，莫迪歷在世盃後不會結束國際賽生涯，或意味他與另外3名老將，仍有機會參加兩年後的歐洲國家盃。與此同時，今屆亦有上佳演出的門將利華高域、後衛加華迪奧爾，以及據報因小腿受傷無緣此役的祖蘭奴域，均已受到歐洲列強青睞。

岩拉伯特受歐洲豪門垂青

摩洛哥亦有藉世盃崛起，有望於下月轉會的當打球員，代表人物是門將耶辛尼保奴、中場奧拿希和蘇夫恩岩拉伯特等。效力費倫天拿的岩拉伯特獲羅馬教練摩連奴稱讚道：「我從意甲得知他的實力，他是一個非常優秀的防守中場。」據報岩拉伯特已被利物浦和馬德里體會追獵，但可能會被傳言出價5000萬鎊（約4.8億港元）的熱刺擊敗。

歷拉古賽前強調，此際沒有比取得季軍更重要，他說：「我雖明白季軍較殿軍重要，但未能出席決賽始終感到遺憾。不過，這將是己隊今屆世盃第7場比賽，這是開鑼前球迷無法想像的。今屆參與的場數比摩洛哥過往兩屆踢了6場還要多，我們的球迷會引以自豪。」

布斯基斯告別國際賽生涯

另外，效力巴塞隆拿的34歲西班牙隊中場布斯基斯，隨今屆主射12碼宴客，致「狂牛」於世盃16強被摩洛哥隊淘汰後，昨宣布結束國際賽生涯。他在2009年起共為西班牙上陣143次，攻入兩球，亦是2010年世盃和2012年歐國盃冠軍隊成員。