何詩蓓短池世界賽掛銀 奪港隊今屆首牌 0.1秒差未衛冕百米自由泳

何詩蓓在決賽排第5線登場，其起步反應屬全組最慢，首次轉池仍位列第7。不過，這名25歲港將在頭50米已追上第2，一直緊隨身旁的澳洲籍勁敵麥姬安，兩人在最後鬥得叮噹馬頭，最終何詩蓓以50.87秒觸池排第2，距離其個人最佳時間（PB）兼亞洲紀錄（50.79秒）只差0.08秒。

麥姬安以0.1秒優勢，力壓何詩蓓贏得冠軍，同時打破由對方保持的大會紀錄，荷蘭籍泳手史甸貝根則以51.25秒得季軍。何詩蓓完成100米自後，將稍作休息，並於下周日轉戰強項200米自，力爭衛冕。

港男隊4×50米自破港績

至於港隊在4×50米自由泳接力賽亦有好成績，由卓銘浩、何甄陶、伍棹然和關鵬組成的男子隊，以1分27.59秒完賽，將香港紀錄推快1.45秒，惟總排名第11無緣晉級；施幸余、歐鎧淳、何南慧和陳健樂則於女子隊以1分40.36秒排第9，比第8的新西蘭隊慢1.91秒，獲得決賽替補席位。

其餘個人項目方面，伍棹然和歐鎧淳出戰50背初賽，前者在男子組游出23.83秒排第25，後者於女子組以27.30秒排第26。男將卓銘浩在400自初賽以3分49.94秒排第25，女將楊凱晴在200蝶以2分12.57秒位列第22，常鈺涓則於100米混合泳以1分02.64秒得第23，無緣晉級。