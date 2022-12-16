摩洛哥奇遇告終 主帥：成功不靠奇蹟 籲不斷努力 誓取季軍謝球迷

摩洛哥隊在昨仗前的5場世界盃比賽贏盡口碑，先在F組力壓克羅地亞和比利時隊，以首名出線，後於16強和8強淘汰西班牙和葡萄牙隊「拔雙牙」，成為首支闖入4強的非洲球隊，令非洲和阿拉伯世界球迷心花怒放，惟最終不敵法國隊，需轉戰季軍戰，未能再創歷史。

主帥歷拉古說：「我們想讓摩洛哥人民的美夢延續，但最後令大家失望了，希望同胞見諒。我們渴望出席決賽，但……或許下次能奪冠。」8月尾才履新的他續說：「離決賽的一步實在遙遠，球員已全力以赴，這是了不起的成就。麾下渴望再改寫隊史，落敗實在令人難受，但爭取成功不能單靠奇蹟，只能不斷努力，這正是我們將要繼續的事。」

守將連環傷 控球多反致失誤

歷拉古也提及此役的一些勝負關鍵，其中原本欲負傷復出的守將阿古特，因賽前熱身時仍感不適而缺陣，負傷上陣的中堅路曼沙斯亦在21分鐘未能堅持而退下火線，後衛馬沙拉奧也因掛彩被逼下半場被調離場。歷拉古說：「連場大戰後，球隊傷兵不斷增加，狀態也拾級而下，不少球員的體能只剩六至七成，而且作戰精神不易持續，我定會派遣一些今屆少有上陣的球員對陣克羅地亞隊，期望以季軍結束比賽。最重要的是我們已展示美好形象，而且足球水平距頂級不遠。」

摩洛哥此仗控球率有51%，乃今屆比賽最高的一次，歷拉古留意到這關乎法國的部署，他說：「法國開賽後故意讓出控球權，但我軍在為對方製造難題期間，反而犯下不少技術錯誤，更遺憾的是初段因一些微小細節出錯而失守。我們下半場改善了，其間不斷爭取入球，確為對方製造不少麻煩，卻被第2個失球殺死了。恭喜法國，我們現在支持他們。」

馬克龍讚岩拉伯特最佳中場

值得一提的是，摩洛哥中場蘇夫恩岩拉伯特拼命奔跑回防，最終在左路底線精準飛剷破壞敵鋒麥巴比的表現也贏盡掌聲，連親赴球場觀戰的法國總統馬克龍，賽後也特意走入摩洛哥更衣室，大讚岩拉伯特是今屆最佳中場，其後又在Twitter寫道：「致我們的摩洛哥朋友：恭賀這段美好的旅程。你們一直在創造足球歷史。」國際足協亦在官方社交網撰文表示：「一趟難忘之旅。摩洛哥，謝謝你們帶來的回憶。」

另外，美國總統拜登昨在華盛頓會議中心，與多名非洲代表出席美非峰會期間，特意縮短致辭，以便與包括摩洛哥首相阿赫努什在內的各國領袖，一起觀看摩洛哥隊對法國隊的世界盃4強大戰。其間拜登說：「我知道你們想甚麼，就是請拜登說話簡短一點，比賽就開始了。我懂的。」引來哄堂大笑和一陣掌聲。