柏高球評：領先下捱狂攻 法國唔穩又守到

當然「高盧雄雞」今屆早有多名球星掛免戰牌，來到準決賽再有一雙中後場正選傷病倦勤，但顯然兩國的足球人口無法比擬，否則摩洛哥隊長沙爾斯也不必紮住大腿頂硬上，教練亦毋須改遣三中堅互相減輕負擔。可惜任何轉陣都有辣有唔辣，此役便未見其利先見其害，左中堅一次繞前防守剷空氣而輾轉導致失球。

摩軍回復原陣 兩翼入滲流暢

事實上參考摩洛哥原本的4-1-4-1陣式，基礎結構助中場採取積極的施壓及遮線，對手類似的half-space直線根本沒可能出現。然而故事此際才剛開始。法國逐步縮後等打反擊，很正常，偏偏後防不見得特別穩陣。尤其廿分鐘左右沙斯終於捱不住，摩洛哥索性回復4-1-4-1/4-3-3，隨之逼搶改善、Ounahi徹底解放、兩翼的3至4人rotation入滲流暢，藍軍可謂風聲鶴唳。

用上「可謂」，arguably，即是可以話唔係。法國儘管長時間左支右絀，以防反水平而言難稱合格，惟危險大多發生於核心的外圍，每逢去到摩洛哥真正到肉的最後一腳或傳或射，藍軍以臨危受命的干拿迪為首一眾守將立刻嚟料，飛身攔截數不盡，福至心靈護空門亦有之，使北非獅攻門入球機率總值遠低於直覺觀感，徒嘆雖敗猶榮。

不過，摩洛哥畢竟平均質素稍遜，臨門有時操之過急或拖得太慢。法國讓麥巴比在左路全不協防始終冒險，冠軍戰遇上火候技術皆勝過摩洛哥的阿根廷，還可自己的鑊自己補嗎？

文：蘇柏高