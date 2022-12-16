最強第12人 球迷版「賓施馬」變打卡位

持「金球獎」睇足法國隊比賽

這個自稱Karim（賓施馬的名字）的「賓施馬」，於今屆法國每場賽事都會現身球場內，一臉「賓施馬look」、身穿法國或皇馬球衣、手持仿製金球獎，再戴上該34歲前鋒領金球獎時的類近幼身眼鏡，令他成為場邊焦點，經常吸引其他球迷合照。昨仗4強對摩洛哥隊賽後，沿經見到他的球迷甚至球場保安都會心微笑，有合照完的球迷更笑稱對方與賓施馬「相似度95%」。

Karim透露他生於法國巴黎，與偶像施丹和賓施馬同為阿爾及利亞移民後裔，父母均是阿爾及利亞人。比賓施馬年輕9歲、現年25歲的他是法甲馬賽球迷，辭去會計工作後今屆首次親身入場看世盃，自上月底揭幕戰起已來到卡塔爾近一個月，至今入場看了17場賽事，包括法國隊6仗，決賽後才會回家。

他又透露有好幾場在賽前賽後累計近百人要求合照，不過他承認十分享受，甚至社交網帳號都是與賓施馬有關（Fakebenzema9），而仿製金球獎則是以60歐元（約497港元）網購而來，但承認帶它入場通過安檢有一定困難，導致曾有多場要寄存，惟笑稱：「我累積經驗後，現可更有技巧帶它通過安檢。」

明報記者 余瑋 卡塔爾直擊