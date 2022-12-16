法國擒「摩」 鬥阿根廷爭衛冕 基沙文膺最佳 名宿讚「施丹柏天尼合體」

法國昨仗沿用4-2-3-1陣式，惟與上一圈淘汰英格蘭有兩個正選變更，包括中場由尤素夫科芬拿頂替有傷病的拉比奧特，以及中堅伊巴希馬干拿迪取代烏柏美卡奴，伙拍華拉尼鎮守中路。摩洛哥則與上仗擊敗葡萄牙同樣有兩個正選變動，並改踢3中堅5後衛陣式，由達尼、沙爾斯及艾耶美克鎮守防線。

摩軍今屆首遭對手破門

法國開賽僅5分鐘，由華拉尼傳直線予基沙文，後者再交予中路的基利安麥巴比，他連環施射雖被對方守將封阻，但皮球落入左閘迪奧靴南迪斯腳下，他面對出迎的摩洛哥門將保奴，近門凌空射彈地波入網，為「高盧雄雞」領先1：0，亦是今屆首名球員射破摩洛哥的大門。

摩軍反撲不乏具威脅攻勢，其中22歲新星奧拿希於10分鐘遠射死角，被法國門將洛里斯撲出。至45分鐘，上仗為摩洛哥頂入奠勝球的前鋒安尼斯利，藉角球攻勢於禁區內施展倒掛金勾但中柱彈出，令法國以1球領先半場。

摩洛哥側擊有威脅 欠埋門一腳

下半場摩洛哥多次憑側擊製造機會，但獨欠臨門一腳。反而於79分鐘麥巴比禁區內施射被封阻後，由後備上陣不足1分鐘的高路梅安尼於右路門前「執雞」成功，拉開至2：0。最終法國以兩球淨勝摩洛哥，歷來第4次殺入世盃決賽，將與阿根廷隊於後晚決戰，爭取隊史首次衛冕。摩軍則於明晚與克羅地亞踢季軍戰。

身為上屆世盃銅球獎兼銀靴獎的法國鋒將基沙文，如今角色轉變下形同全能中場，助攻助守同樣稱職，成為球隊的無名英雄，昨仗更獲膺全場最佳球員。迪甘斯表示：「他就像所有世界頂級球員一樣，在愈重要的大賽，就會交出愈好的表現。」名宿杜加里也對此子讚不絕口，「基沙文是法國今屆表現最佳的球員，他是進攻發動機，每次觸球都可帶動節奏，他就像施丹和柏天尼的混合體」。至於今屆因傷無緣入選的法軍的上屆冠軍隊成員保羅普巴，亦在個人社交網戲稱基沙文是「基沙文簡迪」，讚對方猶如擁有尼高路簡迪的防守能力，後者今屆同樣因傷未入選。

馬克龍開腔留迪甘斯

此外，昨仗入場觀戰打氣的法國總統馬克龍，賽後到更衣室與球員慶祝。他表示：「法國人需要簡單而純粹的快樂，體育可以提供這種快樂，尤其是足球。我們承受了很多苦難，但我看到一支偉大的球隊，非常感謝迪甘斯和法國隊，這是一個融合不同世代的團隊。」月底將約滿的迪甘斯，近期有傳法國足總有意續約，讓他繼續領軍至2024年歐國盃，馬克龍亦開腔希望這名54歲教頭兼名宿留任：「假如我們再次捧盃，迪甘斯當然要留下來。」

明報記者 余瑋、鄧宗弘 卡塔爾直擊