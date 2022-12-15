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2022年12月15日星期四
球王本色闖決賽 美斯迎世盃終戰 傳射居功 率阿根廷3球淨勝克羅地亞
偶像美斯拍住上 「功臣」艾華利斯圓兒時夢
阿根廷「洗腦歌」大環迴 其他球迷都識唱
柏高球評：兩「悶」相遇 好在有美斯
四戰世盃恐絕響 莫迪歷祝福美斯 不服12碼炮轟球證 主帥冀領「黃金一代」戰2024歐國盃
葡主帥傳遭解僱 足總接洽摩連奴商接掌
卡塔爾「文化村」 展昔日漁民生活
巴赫染疫無緣看決賽 阿根廷好兆頭
世盃快遞：日本友賽增12碼練習
何詩蓓今世界賽衝金 百米自由泳複賽次名過關 放眼破亞洲紀錄
謝德樺何宛淇奪季 港隊世界賽3銅謝幕
港將許建德戰海灣耐力賽 雨中克服劣勢伙隊友摘季
體壇快訊：港隊壁球世界賽闖8強
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【明報專訊】（請看附圖）
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