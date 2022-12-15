體壇快訊：港隊壁球世界賽闖8強

美飛人虛報電郵停賽3年

美國田徑隊的男子4×400米東京奧運金牌接力隊成員蘭度夫羅斯，因虛報藥檢資料的電郵地址，被田徑誠信委員會（AIU）判罰停賽3年，而他在今年6月起的成績亦會作廢。

NBA年度獎項易名

NBA賽會昨公布，今屆起6個年度獎項重新命名，其中最有價值球員獎（MVP）名為米高佐敦獎，向這名一代籃壇球王致敬。至於昨早舉行的常規賽，洛杉磯湖人雖在主場戰至加時以118：122不敵波士頓塞爾特人，但攻入33分的勒邦占士取得個人第516次單場「30+」，超越名宿張伯倫升上NBA史上第2，僅次米高佐敦。

拿度破壟斷膺球迷最愛

世界男子職業網球協會（ATP）昨日公布，今年在兩大滿貫澳網和法網封王的拿度，贏得球迷票選的「我最喜愛球手」獎，打破「瑞士天王」費達拿近19年的壟斷。這名世界第2的西班牙籍星將感激各地球迷的支持，盼來年為球迷打出更好表現。

日職2024年擴至20隊

日職（J1）落賽將於2024年起由18隊擴充至20隊，與乙、丙組看齊。同時下季亦因此有臨時安排，日職只有1支降班名額，日乙前3名將直接升班。此外，日本聯賽盃未來亦將加入乙、丙組球隊，並取消分組賽，變為全數淘汰賽制。

上港前帥離職3周復出

巴西勁旅法林明高昨宣布聘請域陀彭利拿接任主帥一職，惟這名葡籍教練於3周前才以家庭原因離開另一支巴甲爭標分子哥連泰斯，引起當地球迷熱議。54歲的彭利拿曾於2017至20年間帶領中超球會上海上港（上海海港前身），其間曾奪聯賽及超級盃冠軍。