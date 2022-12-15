何詩蓓今世界賽衝金 百米自由泳複賽次名過關 放眼破亞洲紀錄

何詩蓓在女子100米自由泳初賽游出52.04秒，以總成績首名晉級，而她在複賽第2組與近態大勇的愛瑪麥姬安同場較量。這名港將起步稍慢，頭25米轉池僅排第7，但她在頭50米已追上第3，第3次轉身後縮窄差距，終游出51.69秒觸池，僅慢愛瑪麥姬安0.41秒排第2，至於另一東道主泳手麥迪遜韋臣則以51.82秒緊隨其後。

港隊混合接力寫港績

女子100自決賽將於今午4時35分上演，港隊的獎牌希望何詩蓓將力爭衛冕，並放眼突破其個人最佳時間（PB）兼亞洲紀錄的50.79秒。這名東京奧運雙銀得主早前在一連三站的短池世界盃未逢敵手，在100及200自皆贏得「三冠后」。

其他港將方面，歐鎧淳、吳欣鍵、施幸余及何甄陶合力出戰男女混合四式接力初賽，游出1分42.05秒刷新香港紀錄，惟總成績排第14，無緣決賽。何甄陶隨後在男子100米自由泳初賽游出47.61秒，總成績排第33未能晉級。

Adam Chillingworth和林凱喬分別出戰男、女子100蛙初賽，惟兩人在總成績皆列第36名，無緣晉級。林凱喬隨後伙吳麗華、何南慧及施幸余出戰女子4×200米自由泳接力初賽，以8分07.50秒敬陪末席。

美國混合接力破世績封王

另外，美國隊在男女混合四式接力決賽游出1分35.15秒，打破世界紀錄奪金；而羅馬尼亞籍泳手波波域斯則在男子100自複賽以45.91秒刷新青年世績。