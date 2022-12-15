葡主帥傳遭解僱 足總接洽摩連奴商接掌

綜合葡、意兩地報道，葡萄牙足總早視摩連奴為山度士的繼任人首選，因此近日已接洽對方，摩帥也非常樂意執教祖國的代表隊。不過，摩連奴與羅馬的合約要到2024年才屆滿，會方無意放走或與國家隊共用他，葡方則難負擔解約賠償。其他潛在人選如法甲里爾的方辛卡，與摩帥情况相近，故此葡軍U21教頭雷佐基升職料為熱門之選。

葡媒：C朗冀戰歐國盃拒退隊

49歲的雷佐基球員時代司職左後衛，生涯主要在波圖及士砵亭度過，曾替葡萄牙大國腳上陣45次，2010年加入葡軍擔任U21教練至今，去年領軍取U21歐國盃亞軍。

無論葡軍下任主帥誰屬，都要處理37歲隊長基斯坦奴朗拿度（C朗）的去留問題。葡萄牙《晨郵報》稱C朗自覺仍可在後年歐國盃有一番作為，不會退出國家隊。上月遭曼聯解約的他目前仍是自由身，據報目前只曾收到來自沙特阿沙伯等中東地區的球會聘約。

不過，車路士因前鋒布查日前友賽重創，有傳考慮免費簽入C朗，相信續留英超對C朗會是較吸引的選擇。