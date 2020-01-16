四戰世盃恐絕響 莫迪歷祝福美斯 不服12碼炮轟球證 主帥冀領「黃金一代」戰2024歐國盃

「格仔軍」昨仗控球率達54%，全場更有多達12次射門，624次傳送亦較阿根廷隊優勝，惟僅得3次射門中目標之餘，攻門威脅欠奉下始終未能破蛋，最終以0：3敗陣，無緣連續兩屆晉級決賽，亦是自1998年以來首次在4強出局。全場93次觸球的莫迪歷交出3次關鍵傳送，並有3次盤扭過人，與效力車路士的隊友高華錫猶如球隊中場命脈，但至80分鐘時反撲無望終被主帥戴歷換走。這名效力皇家馬德里的37歲球星亦難掩失望之情，在後備席更疑一度掩面哭泣。

美斯迪馬利亞擁抱致意

第四度出戰世盃的莫迪歷，在決賽周前曾稱或最後一次參與這項4年一度的球壇盛事，最終再次無緣問鼎大力神盃，在賽後獲美斯、迪馬利亞及等阿根廷球員擁抱致意。莫迪歷亦識英雄重英雄，賽後祝美斯能如願奪冠，「美斯在這屆世界盃表現出色，向世人展示他的實力和偉大，他是史上最好的球員，值得捧走大力神盃。阿根廷隊的表現亦值得取勝，他們的確是表現較好的一隊」。

克羅地亞總理讚卓越成就

克羅地亞隊是役戰至32分鐘，因門將利華高域撲跌敵鋒祖利安艾華利斯被罰12碼，埋下敗陣伏線，上屆主力、現為克軍教練團成員兼名宿的文迪蘇傑，更因投訴過激領紅被逐。意大利籍球證奧沙圖未有翻看視像裁判（VAR）維持原判，賽後引發熱議。

莫迪歷賽後亦稱難以接受對方的決定，「我通常不喜歡談論球證，但今（昨）天的執法是最差之一。我對他（奧沙圖）沒有好印象，他是個災難，對我來說這不是12碼。無論如何，我不想貶低阿根廷隊，現在我們要做的是在季軍戰取勝」。克羅地亞總理普連科維奇亦在社交網發文，讚揚球隊能出戰4強已是卓越的成就，在季軍戰將與球員並肩奮鬥。

戴歷證留任 嘆欠運拒抱怨

自2017年起領軍的克羅地亞主帥戴歷，賽後則稱阿根廷隊改用4中場下扭轉局面，並否認在16強及8強均加時作賽令球員是役體能不足。這名56歲教練說：「我認為球證判罰的那球12碼有可疑之處，但無論如何我們在初段未能創造機會，這個12碼只是改變了比賽的方向。在進攻上我們不夠決斷，亦欠缺真正的進攻球員打破僵局。有時運氣不眷顧你，這就是比賽了，我們不能抱怨。」

克羅地亞今屆世盃26人大軍中，有8將已年屆30歲或以上，當中包括莫迪歷、比列錫及波索域等「黃金一代」。賽後記者會證實將留任的戴歷，期望這些球員能續領軍出戰2024年由德國主辦的歐洲國家盃，「或許這個世界盃是一代的終結，2026年我們將拭目以待，但我期望這些球員能在2024年歐國盃後才淡出，能取得世盃獎牌是對他們的嘉許。」